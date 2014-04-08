Три тисячі осіб евакуювали через найсильніший за останні 40 років шторм в Аргентині

Більше трьох тисяч осіб евакуйовано в результаті сильних дощів і шторму в Аргентині; стихія вже забрала життя 70-річної жінки, передає РИА Новости з посиланням на аргентинський телеканал TN.

Найсильніші дощі та вітер спостерігалися в центрі країни - в провінціях Санта-Фе, Кордова та Неукен. Багато автодоріг в цих провінціях виявилися розмиті, затоплено деякі вулиці. У провінціях Ріо-Негро, Ентре-Ріос, Катамарка і Сантьяго-де-Естеро владі довелося евакуювати в цілому більше трьох тисяч жителів - в деяких районах випало більше 200 міліметрів опадів, що перевищує річну норму для цих регіонів.

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У провінціях утворено надзвичайні комітети, в завдання яких входить координація дій органів місцевої влади в умовах стихії. Комітети закликали жителів найбільш постраждалих регіонів без крайньої необхідності не виходити зі своїх будинків. Федеральний центр направив в провінції Неукен і Катамарка для надання допомоги постраждалим підрозділи збройних сил.

Метеорологи, в свою чергу, повідомили, що шторм, що обрушився на сім провінцій Аргентини, став найсильнішим у цих регіонах за останні 40 років.