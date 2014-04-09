Більшість росіян ніколи не виїжджали за межі колишнього СРСР

Більшість росіян ніколи не були за кордоном, а трохи більше чверті росіян мають закордонний паспорт.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Левада-центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з отриманими даними, закордонний паспорт мають трохи більше чверті громадян Росії. У більшості випадків закордонний паспорт є у підприємців (66%), керівників та управлінців (49%), фахівців (48%), учнів та студентів (39%) і в цілому у росіян у віці 25-40 років (39%) і молодше 25 років (33%), з вищою освітою (46%), з високими споживчими статусами - можуть без особливих проблем придбати автомобіль (75%) або товари тривалого користування (43%). Також багато закордонних паспортів у москвичів (59%).

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Згідно з результатами дослідження, серед тих, хто ніколи не був на відпочинку за межами колишнього СРСР, найбільше безробітних (77%), робітників (74%), пенсіонерів (69%), домогосподарок (65%) і в цілому росіян старше 55 років і молодше 25 років (по 67%), з середньою освітою (75%), з низькими споживчими статусами - грошей не вистачає на продукти або - тільки на продукти (по 73%), жителів сільських поселень (71%) та міст з населенням менше 100 тисяч осіб (65%).

Як з'ясували соціологи, 76% опитаних ніколи не виїжджали за межі колишнього СРСР у справах, а 60% - на відпочинок. Тільки 9% респондентів підтвердили, що їздять відпочивати за кордон два-три і більше разів на рік.

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Опитування проведено 21-24 березня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1603 людини у віці 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%