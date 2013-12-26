Більшість росіян не схвалюють надану Путіним допомогу Україні
Майже дві третини росіян підтримують взаємне зняття торгових бар'єрів.
Більше половини жителів Росії негативно ставляться до рішення влади про надання Україні кредиту та зниження ціни на газ.
Про це свідчать дані опитувань "Левада-Центру".
Рішення знизити ціну на газ для України не підтримує 56% опитаних, 30% ставляться до нього позитивно.
Рішення надати Україні кредит в 15 мільярдів доларів не підтримує 65% опитаних росіян, і тільки 20% ставляться до цього позитивно.
Водночас 62% громадян Росії позитивно оцінили рішення зняти торгові обмеження у взаємній торгівлі, 20% проти цього, 19% не змогли відповісти.
Опитування було проведено 20-24 грудня серед 1603 людини у віці 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів Росії. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.