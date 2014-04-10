НАТО може відправити солдат до країн Східної Європи, які відчувають загрозу від РФ

Військово-політичний блок західних держав НАТО може відправити своїх солдат до держав Східної Європи, котрі відчувають загрозу через останні дії Російської федерації в Україні.

Про це заявив агентству Associated Press головнокомандувач силами Альянсу в Європі генерал Філіп Брідлов, котрий планує контрзаходи у зв'язку з діями росіян.

За його словами, мова йде про "набір заходів на землі, морі та повітрі, які будуть гарантією для наших розміщених найближче на сході союзників".

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Генерал сказав, що в цій місії можуть взяти участь кожна з держав-членів НАТО, в тому числі США та додав, що план дій має бути готовий до вівторку.

Reuters також повідомила, що НАТО з травня збільшить втричі кількість літаків, котрі патрулюють небо на Прибалтійськими державами, - до 12 для зміцнення оборони Східної Європи через події в Україні.

За даними агентства, це переміщення є частиною плану для зміцнення різного роду військ НАТО в Центральній та Східній Європі.