Пентагон може відправити військовий корабель в Чорне море

"Деякі розглянуті пропозиції передбачають можливу відправку ще одного військового корабля США в Чорне море", - сказав журналістам представник Пентагону.

Крім того, за його словами, незабаром в Європу вирушить група офіцерів для підготовки широкомасштабних навчань НАТО. У березні США затримали в Середземному морі ескадру на чолі з авіаносцем "Джордж Буш", яка проходила на Близький Схід. Один з есмінців авіаносної групи ненадовго зайшов у Чорне море, повідомляє РИА Новости.

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Раніше головнокомандувач силами НАТО американський генерал Філіп Бридлав перервав свою поїздку на батьківщину і повернувся в Європу, де розташована штаб-квартира НАТО. За словами міністра оборони США Чака Хейгела, Бридлав займеться розробкою заходів, які дозволять США запевнити союзників по НАТО у підтримці Вашингтона.

"Ми попросили його розглянути весь спектр заходів", - сказав Хейґела, не наводячи подробиць. Він відмовився повідомити, чи є одним з таких заходів відправка постійного контингенту в країни Східної Європи, що входять в НАТО. "Ми продовжуємо розглядати різні можливості і варіанти", - уклав Гейґела.