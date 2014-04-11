Україна і НАТО розробили план на випадок погіршення ситуації в регіонах
04:19, 11 квітня 2014Політика
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Україна і НАТО спільно розробили план посилених заходів з врегулювання кризових ситуацій, пов'язаних із захистом об'єктів критичної інфраструктури та захистом цивільного населення в умовах можливого подальшого погіршення безпекової ситуації в окремих регіонах України.
Україна і НАТО розробили план на випадок погіршення ситуації в регіонах / mil.gov.ua
Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України.
За рішенням Північноатлантичної ради НАТО у відповідь на звернення України з 5 по 8 квітня 2014 р. в Україні провела роботу група консультативної підтримки НАТО з питань захисту критичної інфраструктури і захисту цивільного населення в надзвичайних ситуаціях.
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Взаємодію України з НАТО у сфері планування на випадок кризових ситуацій буде продовжено і надалі, наголошується в повідомленні.
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