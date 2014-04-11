Україна і НАТО розробили план на випадок погіршення ситуації в регіонах

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України.

За рішенням Північноатлантичної ради НАТО у відповідь на звернення України з 5 по 8 квітня 2014 р. в Україні провела роботу група консультативної підтримки НАТО з питань захисту критичної інфраструктури і захисту цивільного населення в надзвичайних ситуаціях.

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Взаємодію України з НАТО у сфері планування на випадок кризових ситуацій буде продовжено і надалі, наголошується в повідомленні.