Путін розповів, коли у нього може з'явитися нова перша леді

Відповідаючи на це питання, Путін заявив, що подумає про себе після того, як видасть заміж свою першу дружину.

«Мені спочатку свою колишню дружину Людмилу Олександрівну треба видати заміж, а потім вже і про себе подумаю», - відповів, замислившись на кілька секунд, Путін.

Як повідомляв УНІАН, Володимир і Людмила Путини оголосили, що їхній шлюб фактично завершено за "спільного рішення" в інтерв'ю телеканалу "Росія-24" 6 червня 2013 року.

Людмила Путіна пояснила причини розлучення з Володимиром Путіним тим, що за його роботи на посаді президента Росії вони практично не бачилися.

"Наш шлюб завершено у зв'язку з тим, що ми майже не бачимося. Володимир Володимирович повністю занурений в роботу, наші діти виросли, живуть кожен своїм життям", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу "Росії 24".

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"Загалом, так склалося, що у нас у кожного своє життя", - сказала Путіна.

У свою чергу Путін заявив: "Вся моя діяльність, вся робота пов'язана з публічністю, з абсолютною публічністю. Комусь це подобається, комусь ні. Але є люди, які абсолютно з цим не сумісні. Ось Людмила Олександрівна відстояла вахту, вісім років, вже дев'ять навіть, дев'ять років. Так що, загалом, це спільне рішення".