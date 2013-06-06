Путін розлучається з дружиною

У четвер ввечері президент Росії з дружиною побували на балеті "Есмеральда" в Державному Кремлівському палаці.

Після балету вони дали інтерв'ю кореспонденту телеканалу "Росія 24". Відповідаючи на запитання журналіста, чи це розлучення, Людмила Путіна сказала: "Так, можна сказати, це цивілізоване розлучення".

Володимир Путін повідомив, що рішення про розлучення вони з дружиною прийняли спільно.

Президент РФ пояснив розлучення з Людмилою Путіної тим, що не всі готові до високого ступеня публічності, яка передбачає роль статусу дружини політика такого рівня.

"Вся моя діяльність, вся моя робота пов'язана з публічною сферою, з абсолютною публічністю. Комусь це подобається, комусь ні, але є люди, абсолютно з цим несумісні", - сказав Путін.

"Людмила Олександрівна відстояла вахту, 8 років, вже дев'ять" - зазначив він.

РІА Новости