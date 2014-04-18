У Молдові почали перевірки російських телеканалів

КСТР має намір вивчити вміст російських новин на молдавських телеканалах Prime, RTR-Moldova, Ren Moldova, TV7 і російського телеканалу "Росія 24" на предмет дотримання соціально-політичного балансу і плюралізму думок, повідомляє Moldnews.

Рішення було прийнято з ініціативи ліберала-реформатора Анни Гуцу, яка вимагала заборонити на території Молдови показ російських новинних телепрограм для забезпечення інформаційної безпеки в країні.

Моніторингу будуть піддані тільки російські інформаційні та аналітичні передачі за період з 10 по 24 квітня.

Своє прохання Гуцу також мотивувала політичними подіями в Україні і агресією Росії по відношенню до України. У своєму листі вона зазначила, що "російські телеканали вдаються активній пропаганді, через яку громадську думку отруєно фальсифікаціями, поширюваними в шовіністичному дусі і підбурювальними до розпалювання міжнаціональної ворожнечі з метою виправдати анексію Криму Росією".