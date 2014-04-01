У Молдові вимагають заборонити трансляцію російських новин

Депутат Ліберал-реформаторської партії Ганна Гуцу вимагає заборонити показ у Молдові новинних і політичних телепередач російського виробництва. У відкритому листі на ім'я голови Координаційної ради з телебачення і радіо Маріана Показного пані Гуцу попросила вимагати у телерадіомовників замінити російські новини і політичні передачі європейськими, молдовськими новинами, а також музичними або розважальними передачами, повідомляє Коммерсантъ.md.

Своє прохання пані Гуцу пояснює політичними подіями в Україні та «агресією» Росії по відношенню до України. «Російські телеканали вдаються до активної пропаганди, через яку громадську думку отруєно фальсифікаціями, що поширюють у шовіністичному дусі та які підбурюють до розпалювання міжнаціональної ворожнечі з метою виправдати анексію Криму Росією»,- йдеться у зверненні.

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В якості прикладу застосування подібних заходів пані Гуцу також призводить Україну, де нещодавно заборонили показ низки російських телеканалів.

Зазначимо, депутат Ганна Гуцу стала широко відома публіці завдяки своїм законодавчим ініціативам, пов'язаних із поширенням російської мови на території Молдови. Зокрема, пані Гуцу направила запит до Конституційного суду, вимагаючи дати висновок з приводу змісту статті 13 Конституції РМ, що стосується державної мови - молдовська чи румунська, зареєструвала проект, що стосується лінгвістичної політики РМ, що зобов'язує громадян вивчати румунську мову для повноцінної інтеграції у суспільство і професійної сфери. А в кінці лютого ліберал-реформатор запропонувала, щоб обов'язковий обсяг телереклами держмовою був закріплений на рівні 80% і не менше 80% всіх трансльованих в Молдові телеканалів були румунськомовними.