У Мексиці стався потужний землетрус

Геологічна служба США заявила сьогодні, що епіцентр підземних коливань зосереджений поблизу тихоокеанського курорту Акапулько, де багато мексиканців відпочивають на Великдень. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Землетрус також відчули жителі Мехіко, у столиці країни розгойдувалися будівлі, це змусило людей у паніці вибігати на вулицю.

Повідомлень про травми або руйнування немає.

У 1985 році внаслідок потужного землетрусу в Мехіко загинули щонайменше шість тисяч людей.