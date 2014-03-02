Поблизу узбережжя Криму стався землетрус
14:18, 02 березня 2014Політика
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Сьогодні уранці поблизу кримського узбережжя стався землетрус.
Поблизу узбережжя Криму стався землетрус
/ Wikipedia
Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, 2 березня о 5.34 в Чорному морі за 24 кілометри від селища Гаспра стався землетрус потужністю 2,5-3 бали.
У ДСНС зазначили, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 40 кілометрів.
Руйнувань та пошкоджень будівель не зафіксовано.
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