Поблизу узбережжя Криму стався землетрус

Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, 2 березня о 5.34 в Чорному морі за 24 кілометри від селища Гаспра стався землетрус потужністю 2,5-3 бали.

У ДСНС зазначили, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 40 кілометрів.

Руйнувань та пошкоджень будівель не зафіксовано.