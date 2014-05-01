Винищувачі НАТО патрулюватимуть небо над Балтією шість разів на тиждень

Про це поінформував у четвер прес-офіцер ВПС Данії Брайан Йенсен, повідомляє РИА Новости.

Чотири винищувачі F-16 Королівських ВПС Данії в середу прибули на авіабазу Емарі під Таллінном, щоб взяти участь у місії НАТО з охорони повітряного простору над країнами Балтії. Разом з винищувачами в Естонію прибув і технічний склад у кількості 60 осіб.

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«Наша місія триватиме, як мінімум, чотири місяці. Протягом цього терміну ми візьмемо участь в декількох навчаннях. Крім цього будемо нести свою повсякденну службу. Шість днів на тиждень у нас будуть вильоти на патрулювання повітряного простору над Балтією. Цілком імовірно, що наші літаки залишаться тут і надалі - це політичне рішення, яке від нас не залежить», - сказав Йенсен.

Країни Балтії не мають літаків, придатних для повітряного патрулювання, тому з квітня 2004 року - після їхнього вступу до НАТО - охороною повітряного простору займаються в порядку ротації літаки країн Північноатлантичного альянсу, які базуються в Литві на аеродромі Зокняй в п'яти кілометрах від Шауляю. Авіабаза Емарі стане додатковою майданчиком для розміщення літаків НАТО.

Як відомо, у зв'язку з ситуацією на кордоні в Україні, НАТО посилила свою місію ППО в прибалтійських країнах. На авіабазу Зокняй було додатково направлено шість винищувачів ВПС США F-15C, а також два літаки-заправники KC- 135.

У понеділок вісім винищувачів Великобританії та Франції прибули до Литви і Польщі для посилення патрулювання повітряного простору країн Балтії. Винищувачі Typhoon королівських ВПС Великобританії розміщені на повітряній базі під Шяуляєм, а чотири винищувачі Rafale ВПС Франції - в польському місті Мальборк.