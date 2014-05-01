Росія почала навчання на кордоні з Естонією і Латвією

Про це повідомив начальник прес-служби ЗВО полковник Олег Кочетков.

"Екіпажі бригади армійської авіації Західного військового округу, дислокованої в Псковській області, приступили до планових навчально-тренувальних польотів у небі над Північно-Заходом Росії. Вперше у небо одночасно піднімуться ескадрильї різних типів ударних вертольотів, які стоять на озброєнні ЗВО, Мі-28Н "Нічний мисливець", і Ка-52 "Алігатор", - цитує Кочеткова Росбалт.

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За планом екіпажі повинні відпрацювати завдання аеронавігації, вдосконалення техніки пілотування, пошуку повітряних і наземних цілей, а також посадки на необладнаних майданчиках.

До навчання залучені транспортно-десантні вертольоти Мі-8МТВ-5 і Мі-26Т.