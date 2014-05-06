Міжурядова організація FATF відмовилася проводити засідання у Москві

Міжурядова група з протидії відмиванню злочинних доходів і фінансування тероризму FATF, яка об'єднує 34 держави світу, має намір провести пленарне засідання, заплановане на червень, не в Москві, як очікувалося, а в Парижі, незважаючи на те, що саме Росія в першому півріччі 2014 року є головуючою в організації країною. Інформація про зміну місця проведення засідання розміщена на сайті FATF.

Як наголошується в повідомленні, пленарне засідання FATF, разом із засіданнями галузевих робочих груп організації, пройдуть з 22 по 27 червня. Причини перенесення місця проведення засідання не вказуються.

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Довідка УНІАН. Міжурядова організація FATF була створена в 1989 році за рішенням G7.Членами FATF є 34 країни і дві міжнародні організації. Головною метою діяльності FATF є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів по боротьбі з відмиванням грошей. FATF відстежує процеси впровадження таких заходів, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей. Крім того, FATF розробляє рекомендації для країн по боротьбі з корупцією, перевіряє виконання державами заходів по боротьбі з відмиванням грошей, а також відстежує і розробляє контрзаходи загальносвітовим методам і схемам відмивання злочинно нажитих капіталів.

Україна двічі – в 2002 і 2010 роках - потрапляла до "чорного" списку FATF, як країна, яка недостатньо бореться з корупцією і відмиванням капіталів. У жовтні 2011 року нашу країну було виключено з "чорного списку" організації.