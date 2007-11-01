Київрада достроково припинила повноваження п’яти депутатів Олександра СУПРУНЕНКА, Ігоря ЧЕРКАСЬКОГО, Олександра ПОНОМАРЕНКА, Сергія ПОДГОРНОГО, Володимира БОНДАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято сьогодні на засіданні сесії після оприлюднення відповідних заяв депутатів.

Олександр СУПРУНЕНКО, який був депутатом фракції Блоку Черновецького в Київраді, обраний до Верховної Ради за списком Партії регіонів; Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ, Олександр ПОНОМАРЕНКО та Сергій ПОДГОРНИЙ, які були депутатами фракції БЮТ в Київраді, обрані до парламенту за списками відповідного блоку; Володимир БОНДАРЕНКО, який був у фракції Кличка, обраний до ВР також за списком БЮТ.