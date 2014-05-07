МЗС Швеції позитивно оцінив заклик Путіна відстрочити референдум на Донбасі

Про це він написав на свої сторінці в Тwitter.

"Свого роду фейковий референдум у східній Україні 11 травня був частиною плану дестабілізації. Хороший крок, якщо зараз Москва його зариє", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, Москва закликала прихильників федералізації на південному сході України перенести намічений на 11 травня референдум про самовизначення регіонів.