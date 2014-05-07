Путін просить сепаратистів перенести референдум

Про це заявив президент РФ Вдадимир Путін після зустрічі з головою ОБСЄ, президентом Швейцарії Дідьє Буркхальтером, передає ИТАР-ТАСС.

Читайте такожГолова МЗС Польщі закликав усі сторони припинити збройне протистояння на час виборівВодночас, РИА Новости повідомляє, що Путін просить про перенесення референдуму, щоб створити умови для діалогу, а не самого референдуму.

«Закликаємо представників південного сходу України, прихильників федералізації країни перенести намічений на 11 травня референдум. З тим, щоб створити необхідні умови для цього діалогу », - цитує Путіна агентство.