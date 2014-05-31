Карні залишає посаду прес-секретаря Білого дому

Про це заявив президент США Барак Обама на щоденному брифінгу, який протягом останніх років проводив Джей Карні, передає радіо «Свобода».

«Сьогодні бронежилет офіційно передано новому поколінню», – сказав Обама.

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Президент США назвав Карні одним зі своїх найближчих радників і друзів у Білому домі.

Очікується, що обов`язки Карні як представника Білого дому виконуватиме його заступник Джош Ернест.