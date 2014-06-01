Французька націоналістка Ле Пен висловила захоплення Путіним

Лідер французької крайньої правої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен каже, що захоплюється Володимиром Путіним так само, як і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, тому що президент Росії не дозволяє іншим країнам нав’язувати йому свої рішення. В інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel Ле Пен зазначила, що вона поважає лідерів, які захищають свої державні інтереси, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Марін Ле Пен, політика Ангели Меркель була доброю для Німеччини, хоча вона і могла шкодити іншим країнам.

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Ле Пен висловила впевненість, що Путін ставить на перше місце російські державні інтереси. «У цьому контексті, я маю таку ж повагу до нього, як і до Меркель», – зазначає лідер французького «Національного фронту».

Марін Ле Пен також зазначила, що хоче знищити Євросоюз, але не Європу.

У Франції на виборах до Європарламенту ультраправа партія «Національний фронт» стала лідером, набрала близько чверті голосів виборців.

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Таким чином, «Національний фронт» може здобути у Європарламенті 24 місця, тоді як результат партії у 2009 році склав усього 3 депутатські крісла.