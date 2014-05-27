Німецький міністр назвав європейських союзників Путіна фашистами

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Не тільки наші французькі колеги, але і ми повинні замислитися над тим, які помилки ми зробили, якщо чверть (французьких - ред.) виборців проголосували за фашистську, екстремістську партію", - заявив він, виступаючи сьогодні на одному з симпозіумів, що проходять у столиці ФРН.

Читайте такожАнексію Криму підтримали європейські неонацисти і комуністи (документ)Національний фронт Ле Пен здобув 25 травня перемогу у Франції на виборах в Європарламент, випередивши консервативний Союз на підтримку народного руху соціалістів, що прийшли до влади в 2012 році, які зазнали серйозної поразки, набравши всього близько 14%.

Ця партія разом з іншими ультраправими Євросоюзу є одним з основних союзників і прихильників політики Володимира Путіна в Європі. Саме неонацисти і неофашисти, включаючи Національний фронт, склали основну частину європейських "спостерігачів" за нелегітимним "референдумом" в Криму.

На початку квітня Марін Ле Пен публічно заявила про підтримку терористів на Сході України, а в середині травня сказала, що розділяє з Путіним єдині цінності, і що Путін це розуміє.