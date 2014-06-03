НАТО переглядатиме угоди з Росією

Міністри оборони з 28 країн НАТО обговорять місце розташування військ Альянсу у східних країнах-членах у відповідь на дії Росії в України. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на керівництво НАТО.

Представники кількох країн з пост-радянського блоку, які приєдналися до НАТО, заявили про необхідність посилення безпеки після того, як у березні Росія анексувала український Крим.

«Це ключ до всього, що відбувається у НАТО», – зазначають в Альянсі.

Очікується, що рішення щодо розгортання військ НАТО буде ухвалено на саміті Альянсу, який проходитиме у вересні у Вельсі.

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Раніше НАТО оголосило про посилення охорони повітряного простору, моря та суші у країнах Східної Європи, щоб протистояти можливій російській агресії.

За оцінками оглядачів, на кордоні з Україно Росія сконцентрувала багато своїх військових. Москва це спростовує і звинувачує Захід у підігріванні напруги.