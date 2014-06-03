Обама прибув до Польщі з дводенним візитом

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, американський президент розпочав свій візит із зустрічі з польськими та американськими пілотами військових літаків F16 на столичному летовищі "Окенчє" спільно з Президентом Польщі Броніславом Коморовським, котрий зустрів його в аеропорту.

Згідно з програмою візиту, після цього Обама планує провести переговори з Коморовським, главою уряду Дональдом Туском та зустрінеться з президентами держав Центральної та Східної Європи, котрі також прибули до Польщі для участі в згаданих урочистостях.

Читайте такожДжемілєв і Обама обговорять ситуацію в окупованому КримуОбама не буде брати участі в церемонії нагородження лідера кримських татар Мустафи Джемілєва "Нагородою солідарності", яку Польща започаткувала з нагоди 25 річниці повалення комуністичного режиму. На цьому заході його представлятиме державний секретар CША Джон Керрі.

Увечері планується урочиста вечеря за участі американського Президента.

Читайте такожЗМІ: Олланд запросив Порошенка на святкування 70-річчя висадки союзників у НормандіїЗавтра, 4 червня, Обама візьме участь в основних заходах з нагоди "25 річниці Вільної Польщі", початком якої стали власне вибори 4 червня 1989 року.

Польща стане першою країною, яку відвідає Обама в рамках свого європейського турне, в рамках якого заплановані теж візити до Бельгії - для участі в Саміті Великої Сімки та Франції - для відзначення 70 річниці висадки союзницьких військ у Нормандії.

Як повідомляв УНІАН, серед учасників цих урочистих заходів буде переможець президентських виборів Петро Порошенко, який під час свого візиту до Польщі зустрінеться, зокрема, з Президентом США Бараком Обамою.

Радник Коморовського Роман Кужняр сказав УНІАН, що тема України буде однією із найважливіших під час розмов Президента Польщі з Бараком Обамою та іншими лідерами, котрі прибули на згадані урочистості.