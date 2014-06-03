Ситуація в Україні буде серед центральних тем переговорів Обами та Коморовського - радник

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив радник глави польської держави Роман Кужняр.

"Без сумніву​, що​ це буде важливим фоном для усіх розмов, котрі відбуватимуться у Варшаві. Я би не прогнозував, чи це буде найважливіша тема, але це точно буде одна з кількох найважливіших справ",- заявив він, зазначивши, що Коморовський, крім двосторонніх питань з США​, планує також обговорити підтримку України в умовах дестабілізації ситуації в країні Російською федерацією.

Кужняр звернув увагу на те, що Росія продовжує за допомогою своїх диверсантів дестабілізувати ситуацію в Україні, висловивши думку, що найближчим часом вона не відмовиться від такої політики.

Читайте такожСША назвали лицемірством пропозицію Росії про "гуманітарні коридори""Ми повинні спробувати знайти на це (агресію Росії в Україні - УНІАН) відповідь, та це точно буде предметом не лише польсько-американських розмов, а теж усіх лідерів держав, що будуть у Варшаві в ці найближчі два дні",- сказав він.

Радник Коморовського відмовився розповісти, що саме Президент Польщі буде пропонувати Обамі зробити для підтримки українців, зазначивши лише, що він точно обговорюватиме "краще" узгодження політики західних держав щодо Росії та підтримку реформ України.

"Думаю, буде йти мова про узгодження кращих дій направлених на підтримку України - якщо вона вибере шлях реформ для наближення її до світу демократії - не лише між Польщею та США, а загалом між західними союзниками вільних держав", - відзначив співрозмовник агентства.

Читайте такожРосія бойкотує ПАРЄ"Це дуже складна дорога та буде вимагати систематичної підтримки найважливіших західних держав", - додав він.

Співрозмовник агентства також зазначив, що тема координації зусиль західних держав стосовно Росії через її дії в Україні буде продовжена під час переговорів Президента США Барака Обами на саміті Великої сімки у Брюсселі на цьому тижні. (Цей саміт мав відбутися у російському Сочі за участі Росії, але зустрічі і формат були змінені через події в Україні - УНІАН).

"Те, що буде там вирішено, буде мати велике значення для стосунків Заходу та Росії, бо ця політика досить неоднорідна та тому малоефективна", - сказав Кужняр, висловивши думку, що за підсумками цього саміту можна очікувати "більш рішучу та спільну лінію" західних держав.

За даними канцелярії президента Польщі, у польській столиці Обама в ході свого дводенного візиту, 3-4 червня, проведе зустрічі з главою держави Броніславом Коморовським, главою уряду Дональдом Туском, зустрінеться з главами держав Центральної та Східної Європи та виступить з промовою з нагоди 25-ої річниці перших частково незалежних виборів до польського парламенту, котрі відбулися 4 червня 1989 року.

Серед співрозмовників Обами буде і вибраний президентом України на позачергових виборах 25 травня Петро Порошенко.

Прес-секретар президента Польщі Йоанна Тшаска-Вєчорек повідомила УНІАН, що в урочистих заходах з нагоди "25 річниці Вільної Польщі" візьмуть участь близько десятка глав держав, серед яких, крім Обами, вона згадала Президентів Німеччини, Франції, Австрії, лідерів Вишеградської четвірки, прибалтійських держав та низки балканських країн.

Обаму під час його візиту до Польщі, з якого він розпочинає своє європейське турне, в рамках якого також відвідає Брюссель і Францію, супроводжуватиме державний секретар США Джон Керрі. Держсекретар проведе у Варшаві переговори теж на тему України з головою польського МЗС Радославом Сікорським.

Польський МЗС зазначив, що голови дипломатичних відомств планують обговорити польсько-американську співпрацю та ситуацію в регіоні "з особливим врахуванням кризи в Україні".

Нинішній візит до Польщі стане другим для Обами, який став Президентом США на початку 2009 року. Попередній раз він відвідував Польську державу у травні 2011 року.