В Іраку біля госпіталю вибухнув автомобіль, загинули 14 людей

Замінований автомобіль вибухнув біля одного з госпіталів в місті Хілла в центральній частині Іраку, загинули не менше 14 людей, ще 58 отримали поранення, передає в ніч на четвер агентство Рейтер з посиланням на місцеву поліцію.

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Вибух прогримів в четвер ввечері приблизно в 20 метрах від головних воріт госпіталю, де знаходиться кафе. У момент вибуху у ньому знаходилися родичі пацієнтів, повідомляє РИА Новости.

"Я прямував у бік кафе, щоб купити чого-небудь для свого дядька, який перебуває в госпіталі, коли побачив велику вогняну кулю", - розповів агентству один з очевидців.

До теперішнього моменту жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за теракт. Проте поліцейські вважають, що за вибухом стоять члени радикального угруповання "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ISIS), бойовики якої воюють переважно в Сирії.