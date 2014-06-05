У Молдові пропонують штрафувати за носіння георгіївських стрічок

Молдавські ліберали внесли до парламенту законопроект, яким пропонується встановити штрафи за носіння георгіївської стрічки, повідомляє «Комсомольская правда в Молдове».

Проектом передбачається штраф для фізичних осіб у розмірі до 2400 леїв (трохи більше 200 доларів), а для юридичних - 4 тисячі леїв (трохи менше 400 доларів).

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Свою ініціативу ліберали пояснюють тим, що «використання цього символу створює напругу в суспільстві, містячи у собі певний рівень небезпеки і заклик антинаціонального характеру».

«Останні події на сході України ясно свідчать про дійсне призначення цієї стрічки. Більша частина сепаратистів і прихильників федералізації України вважають, що їх символ - це георгіївська стрічка. Тобто вона стала символом сепаратизму, беззаконня, нестабільності і сотень жертв сепаратистів. На сході Молдови також є вогнище сепаратизму, військову і політичну підтримку якому надає Росія. В цих умовах використання на території Молдови в політичних, соціальних і культурних цілях георгіївської стрічки є загрозою для територіальної цілісності Молдови», - наголошується у преамбулі законопроекту.