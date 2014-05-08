У Дніпропетровську вперше вшановують пам'ять полеглих у Другій світовій під символом червоного маку

Сотні людей – активісти Євромайдану, партій і громадських організацій – зібралися на Європейській площі в центрі Дніпропетровська під синьо-жовтими прапорами. Прикріпивши на одяг символи жалоби за загиблими в Другій світовій війні – червоні маки – разом із синьо-жовтими стрічками, вони планують пройти центральними вулицями міста.

Про це пише "Радіо Свобода".

Червоні маки з атласних стрічок і мережива виготовили вдома й принесли на площу представники громадських організацій, громадські активістки. Вони роздають їх як альтернативу іншим символам Дня перемоги, розповідаючи людям правдиву історію «георгіївської стрічки», що стала знаком російської агресії в Україні.

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Жалобний мітинг відбудеться за кілька кілометрів від початку ходи – в парку імені Калініна, біля меморіалу, де поховані радянські, італійські та німецькі військові, загиблі в роки війни.

«Цією ходою ми хочемо підкреслити те, що ми за мир, проти війни і будь-якої агресії», – зазначив координатор Євромайдану Віктор Романенко.

Водночас він нагадав, що справа щодо нападу невідомих молодиків на таку саму мирну ходу жителів Дніпропетровська рік тому досі не розслідувана, винні у побитті мирних людей не названі.