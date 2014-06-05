У Франції назвали умови поставки "Містралів" в Росію

Франція поставить Росії два вертольотоносця «Містраль», «якщо проти неї (РФ) не будуть введені загальноєвропейські економічні санкції». Про це заявив за підсумками першого дня, що відкрився в середу в Брюсселі саміту G7, президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє Дождь.

«Франція виконає свій контракт і не бачить підстав, щоб не поставити кораблі в строк», - заявив Олланд.

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Ситуація може змінитися, зазначив президент Франції, якщо країни-члени ЄС домовляться про введення економічних санкцій проти Росії.

«Але в інших випадках Франція виконає свої зобов'язання», - підкреслив він.

«Якщо до жовтня не будуть введені ніякі санкції, кораблі будуть передані Росії. Це досить просто. Більш того, не слід забувати, що розрив контракту передбачає компенсацію у багато мільярдів євро», - заявив президент Франції.

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Раніше 4 червня канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що рішення про введення щодо Россі торгово-економічних санкцій не прийнято. Однак, підкреслила вона, питання про санкції ще може обговорюватися в майбутньому, і його рішення буде залежати від розвитку ситуації в Україні та дій, які робитиме Росія.