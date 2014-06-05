У Франції назвали умови поставки "Містралів" в Росію
Якщо до жовтня проти РФ не будуть введені загальноєвропейські економічні санкції, кораблі будуть передані Росії, зазначив президент Франції.
Франція поставить Росії два вертольотоносця «Містраль», «якщо проти неї (РФ) не будуть введені загальноєвропейські економічні санкції». Про це заявив за підсумками першого дня, що відкрився в середу в Брюсселі саміту G7, президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє Дождь.
«Франція виконає свій контракт і не бачить підстав, щоб не поставити кораблі в строк», - заявив Олланд.
Читайте такожНАТО переглядає відносини з РФ, але за продаж "Містралів" відповідає Франція - Расмуссен
Ситуація може змінитися, зазначив президент Франції, якщо країни-члени ЄС домовляться про введення економічних санкцій проти Росії.
«Але в інших випадках Франція виконає свої зобов'язання», - підкреслив він.
«Якщо до жовтня не будуть введені ніякі санкції, кораблі будуть передані Росії. Це досить просто. Більш того, не слід забувати, що розрив контракту передбачає компенсацію у багато мільярдів євро», - заявив президент Франції.
Читайте такожРосія намірилася базувати бойові кораблі "Містраль" на Чорноморському флоті
Раніше 4 червня канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що рішення про введення щодо Россі торгово-економічних санкцій не прийнято. Однак, підкреслила вона, питання про санкції ще може обговорюватися в майбутньому, і його рішення буде залежати від розвитку ситуації в Україні та дій, які робитиме Росія.