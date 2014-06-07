Терористи після бою в "Маринівці" лікуються в Ростовській області - ЗМІ

Дев'ять терористів, які отримали поранення в бою в 3 км від російського кордону 5 червня, проходять лікування в медустановах Ростовської області, повідомила журналістам у суботу міністр охорони здоров'я регіону Тетяна Биковська, передають Новости Донбасса.

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"П'ятеро поранених перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги у Таганрозі, з них двоє важких. Ще четверо лікуються в лікарні Куйбишевського району", - сказала Биковська.

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Вона уточнила, що відомості про поранених "ополченців" надійшли від російських прикордонників, які викликали карети "швидкої допомоги".

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 червня, на кордоні з РФ в районі пункту пропуску "Маринівка", що на Донеччині, українські прикордонники вели запеклий бій з терористами.

З боку Росії прикордонний підрозділ штурмувала група бойовиків (склад: 1 БТР, 4 КамАЗи зі встановленими великокаліберними кулеметами НСВ і 4 мікроавтобуси).

Під час бою поблизу "Маринівки" знищені 1 автомобіль "Урал", 2 автомобілі "КамАЗ" і 1 БТР терористів. Є інформація про втрати з числа нападників. З боку прикордонників 5 осіб отримали поранення.

Частина терористів, що атакували пункт пропуску «Маринівка» з нейтральної смуги з боку Російської Федерації, після атак авіації і силового посилення прикордонників вдалася до втечі на територію Росії.