Янукович пограбував Донбас, а тепер фінансує терористів - Порошенко

Президент України Петро Порошенко обіцяє приділити велику увагу Донбасу та закликає його жителів до діалогу.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого звернення до українського народу після інавгурації у Верховній Раді.

“Дорогі браття і сестри, співгромадяни, багато хто з вас вже встигнув відчути на собі “прелесть” правління терористів, які мародерством та знущанням довели і без того кризову економіку регіону на межу повної катастрофи. Але ми за жодних обставин не залишимо вас у біді”, - сказав Порошенко.

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Він підкреслив, що всенародні вибори президента поставили жирний хрест на розмовах про буцімто нелегітимність української влади. Він зауважив, що цей міф був посіяний російською пропагандою та кланом Віктора Януковича, який зрадив Донбас і пограбував його ще в більшому ступені, ніж всю країну в цілому.

“Він безроздільно правив у Донецьку 17 років, а тепер фінансує терористів. Саме він несе повну відповідальність за політичну та соціально-економічну ситуацію, в якій сьогодні опинився регіон: і за безробіття, і за бізнес, і за біженців, та за убитих громадян і сльози матерів”, - сказав Порошенко.

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Він пообіцяв, що приїде на Донбас найближчим часом з миром і з конкретним планом, який передбачатиме децентралізацію влади з гарантією вільного використання російської мови в регіоні, з твердим наміром не ділити українців на правильних, чи не правильних, з повагою до специфіки регіону.

Порошенко також наголосив, що центральна влада буде поважати право місцевих громад на свою історичну пам'ять, своїх героїв, релігійні вподобання.

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Він сказав, що сьогодні разом з європейськими партнерами підготовлено проект мирного плану зі створення робочих місць в регіоні з вливанням інвестицій в регіон, з проектом програми економічній реконструкції Донбасу.