У Південній Осетії відбуваються парламентські вибори

У Південній Осетії сьогодні проходять вибори до парламенту самопроголошеної республіки, повідомляє Радіо Свобода.

Будуть обрані на п’ять років 34 депутата парламенту Південної Осетії, який формується за пропорційною системою. Перші офіційні результати виборів ЦВК надасть ввечері після закриття дільниць.

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У виборах беруть участь дев’ять політичних партій.

За інформацією КДБ Південної Осетії, 7 і 8 червня межа самопроголошеної республіки з Грузією буде закрита в рамках підвищених заходів безпеки.