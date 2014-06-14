У сенаті США пропонують ввести нові санкції проти Росії

Про це йдеться в заяві сенатора, поширеній у Вашингтоні в п'ятницю, передає Радіо Свобода.

Зокрема, пропонується ввести санкції щодо осіб, які працюють в галузях економіки Росії, таких як фінансові послуги, енергетика, метали і видобуток корисних копалин, машинобудування і оборона, а також пов'язаних з ними галузях. Голова сенатського комітету вважає, що якщо надати американським фірмам необхідний час на згортання своїх справ Росії, США зможуть побачити щирі кроки з боку Росії з припинення конфлікту, не викликаючи при цьому серйозного порушення бізнес-інтересів США.

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За оцінкою сенатора, президент Росії Володимир Путін "продовжує підштовхувати, підтримувати і набирати групи нерегулярних військових формувань, які атакують сили безпеки України". Крім того, на думку сенатора, введення з Росії танків через кордон України являє собою значний факт ескалації конфлікту, який не може бути проігнорований міжнародним співтовариством.

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На його погляд, якщо Путін не зіткнеться з сильними стримуючими заходами, він не перестане підтримувати повстанців, які займають все більшу і більшу українську територію вздовж кордону з Росією. Він буде прагнути до того, аби український уряд не зміг стабілізувати ситуацію або задовольнити нагальні потреби української громадськості.

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Пропозиції сформульовані в листі президентові США Бараку Обамі, який сенатор Менендез підготував за підсумками слухань у сенатському комітеті по Україні, які відбулися кілька днів тому.



