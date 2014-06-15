У Пакистані почалася масштабна військова операція проти "Аль-Каїди"

"Збройним силам було дано завдання будь-якими засобами знищити терористів і їх притулку", - повідомив представник збройних сил.

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Раніше сьогодні військові Пакистану заявили про ліквідацію близько 50 узбецьких ісламістів під час антитерористичної операції на північному заході країни, передають РІА Новини.

У свою чергу представники місцевих правоохоронних органів повідомили, що число загиблих бойовиків в ході авіаударів ВПС склало близько 150. За даними агентства Франс Прес, метою авіаудару були бойовики організації "Ісламський рух Узбекистану", які раніше заявили, що брали участь в нападі на аеропорт в Карачі.

Аеропорт Карачі в ніч на 9 червня піддався нападу групи бойовиків. Всі нападники були знищені, але в результаті атаки загинули не менше 34 осіб - співробітники аеропорту і служби безпеки.