Туск не відправить Сікорського у відставку через скандал з прослуховуванням

Звільнити з займаної посади Радослава Сікорського вимагали опозиційні партії, повідомляє ЄвроПравда.

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Сам міністр негативно висловився щодо оприлюднення цих аудіозаписів і поставив під сумнів їх достовірність. "Уряд атакують злочинці. Зараз триває розслідування щодо несанкціонованого прослуховування чиновників. Я вірю, що дуже скоро слідство доведе недостовірність аудіозаписів і винні будуть обов'язково покарані", - підкреслив Радослав Сікорський.

У свою чергу шеф-редактор видання Wprost, яке опублікувало ці аудіозаписи, Сильвестр Лятковський не піддає сумніву справжність аудіозаписів. У своєму блозі він написав, що всі голоси правдиві і що редакція взялася за цей матеріал за професійними мотивами. На його думку журналісти покликані "захищати владу, але показувати де вона помиляється і робить зло".

Нагадаємо, що скандал виник 16 червня після оприлюднення в ЗМІ телефонних розмов високопоставлених політиків. Тижневик Wprost отримав також аудіозапис розмов високопосадовців, зокрема міністра внутрішніх справ Бартломея Сенкевича і глави Нацбанку Марека Бельки. В ході цих розмов чиновники, вживаючи ненормативну лексику, обговорювали вирішення не цілком законними способами як державних, так і особистих питань.