Сікорський: Путін планує втягнути в Євразійський союз хоча б частину України
09:34, 23 червня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін має намір втягнути до складу Євразійського економічного союзу хоча б частину України.
Путін хоче втягнути в Євразійський союз хоча б частину України / фото УНІАН
Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі BBC. "Володимир Путін прагне створити Євразійський союз і хоче, щоб Україна була його частиною. Якщо не вийде втягнути всю, хоче зробити це, принаймні, з частиною", - зазначив польський міністр.
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Він назвав події останніх місяців в Україні "підривною діяльністю". "В Україну поставляється важке озброєння: ПЗРК, танки, БТР, протиповітряна амуніція. Таке озброєння не можна купити в магазині ні в Україні, ні в Росії", - зазначив Радослав Сікорський.
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