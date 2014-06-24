МЗС Швеції схвалює пропозицію Путіна не застосовувати армію РФ в Україні
15:36, 24 червня 2014Світ
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт схвалює пропозицію президента РФ Володимира Путіна про скасування дозволу Ради федерації на використання Збройних сил Росії в Україні.
Більдт позитивно оцінив крок Путіна / uk.wikipedia.org
Про це він повідомив у своєму Twitter.
«Добре, що президент Росії пропонує Раді федерації скасувати рішення про вторгнення в Україну», - написав Більдт.
Він наголосив, що використання Збройних сил РФ в Україні було б «грубим порушенням міжнародних норм».
Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Путіна про можливе введення військ в Україну.
Сьогодні, 24 червня, Путін запропонував Раді федерації скасувати дозвіл на використання Збройних сил РФ на території України.
Рада федерації завтра має розглянути рішення про відкликання дозволу президенту Росії від 1 березня про введення військ в Україну.
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