МЗС Швеції схвалює пропозицію Путіна не застосовувати армію РФ в Україні

Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Добре, що президент Росії пропонує Раді федерації скасувати рішення про вторгнення в Україну», - написав Більдт.

Він наголосив, що використання Збройних сил РФ в Україні було б «грубим порушенням міжнародних норм».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Путіна про можливе введення військ в Україну.

Сьогодні, 24 червня, Путін запропонував Раді федерації скасувати дозвіл на використання Збройних сил РФ на території України.

Рада федерації завтра має розглянути рішення про відкликання дозволу президенту Росії від 1 березня про введення військ в Україну.