Патріарх Кирил нагородив Зюганова орденом

Про це повідомляє сайт РПЦ.

"Як один з найбільш відомих політиків сучасної Росії, Ви прагнете дбати про добробут народу та захищати традиційні моральні цінності. Сподіваюся, що і надалі Ваша плідна діяльність буде сприяти просуванню соціально значущих ініціатив і морального перетворення суспільства", - йдеться в опублікованому на сайті зверненні Кирила до Зюганова.

Раніше повідомлялося, що терористи "Луганської народної республіки" подякували лідера російської Комуністичної партії Геннадія Зюганова за "гуманітарну допомогу і фінансову підтримку".