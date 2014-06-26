Патріарх Кирил нагородив Зюганова орденом
19:01, 26 червня 2014Світ
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Глава РПЦ подарував лідеру російських комуністів на 70-річчя орден "Слави й честі" III ступеня.
Зюганов отримав орден від патріарха / kprf.ru
Про це повідомляє сайт РПЦ.
"Як один з найбільш відомих політиків сучасної Росії, Ви прагнете дбати про добробут народу та захищати традиційні моральні цінності. Сподіваюся, що і надалі Ваша плідна діяльність буде сприяти просуванню соціально значущих ініціатив і морального перетворення суспільства", - йдеться в опублікованому на сайті зверненні Кирила до Зюганова.
Раніше повідомлялося, що терористи "Луганської народної республіки" подякували лідера російської Комуністичної партії Геннадія Зюганова за "гуманітарну допомогу і фінансову підтримку".
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