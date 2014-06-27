Європарламент обиратиме нового президента Єврокомісії 16 липня
19:34, 27 червня 2014Світ
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Про це сьогодні у Брюсселі повідомив президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей.
REUTERS
Європейський парламент проведе голосування за кандидатуру нового президента Європейської комісії 16 липня.
Про це сьогодні в Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася за результатами саміту ЄС, повідомив президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей, передає власний кореспондент УНІАН.
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За словами президента Ради ЄС, кандидатура екс-прем’єра Люксембурга Жана-Клода Юнкера, який запропонований на посаду президента ЄС, отримала в ході голосування необхідну більшість.
«Крім Великобританії та Угорщини всі проголосували «за», - поінформував Ромпей.
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