Європарламент обиратиме нового президента Єврокомісії 16 липня

Європейський парламент проведе голосування за кандидатуру нового президента Європейської комісії 16 липня.

Про це сьогодні в Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася за результатами саміту ЄС, повідомив президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей, передає власний кореспондент УНІАН.

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За словами президента Ради ЄС, кандидатура екс-прем’єра Люксембурга Жана-Клода Юнкера, який запропонований на посаду президента ЄС, отримала в ході голосування необхідну більшість.

«Крім Великобританії та Угорщини всі проголосували «за», - поінформував Ромпей.