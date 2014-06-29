Литва закликає НАТО посилити заходи безпеки в Балтії через дії Росії

Директор департаменту політики безпеки міністерства оборони Литви Вайдотас Урбяліс заявив у США, що заходи безпеки, вжиті в Балтійському регіоні, повинні бути посилені, повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу оборонного відомства Литви.

Після окупації Криму Росією Північноатлантичний альянс посилив свою присутність у регіоні.

«Дислокація сил НАТО і посилена місія повітряної поліції є прекрасним виразом солідарності країн альянсу. Заходи НАТО є правильною відповіддю на ситуацію, що склалася, проте присутність сил союзників у регіоні і далі має нарощуватися», - сказав Урбялис.

На зустрічі з головою департаменту міжнародної безпеки США Дереком Холлетом, у якій взяли участь директори департаментів оборонної політики Литви, Латвії та Естонії, було підтримано пропозицію президента США про додаткове виділення 1 мільярда доларів на посилення заходів безпеки в регіоні.

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Уперше підрозділи місії охорони повітряного простору НАТО в країнах Балтії з 1 травня базуються не тільки в Литві, де кількість винищувачів збільшено удвічі (до восьми літаків), але й у Естонії, куди були направлені чотири винищувачі F-16 Королівських ВПС Данії.