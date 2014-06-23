Росія пропонує країнам Балтії дешевий газ в обмін на вихід з НАТО

За словами президента Литви, Володимир Путін використовує національність як прикриття для завоювання територій військовим способом. При цьому Даля Грібаускайте зазначила, що не вірить у вторгнення Росії в країни Балтії під цим вигаданим приводом, оскільки Латвія, Литва і Естонія входять до складу НАТО, і це є їх захистом, повідомляє Delfi.lt.

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Президент Литви сказала, що Росія намагається впливати на пострадянські держави і хоче зробити так, щоб країни Балтії, як і раніше, залежали від неї економічно, енергетично і політично. Також хоче змусити їх бути менш активними і лояльними країнами НАТО і ЄС.

"Крім того, ми отримуємо інформацію, що в інших країнах Балтії ведуться переговори з деякими політиками, надходять пропозиції, наприклад, що якщо вони вийдуть зі складу НАТО, то отримають більш дешевий газ чи нафту", - зазначила Даля Грібаускайте.

На думку президента Литви, Євросоюз повинен стати економічно незалежним від Росії і диверсифікувати енергоринок, оскільки для країн ЄС "занадто ризиковано" залежати від російських енергоресурсів.