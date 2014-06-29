Північна Корея запустила дві ракети малої дальності в Японське море

Північна Корея запустила дві ракети малої дальності зі східного узбережжя Корейського півострова в Японське море.

Про це повідомляє Agence France-Presse із посиланням на Міноборони КНДР, пише Газета.Ru.

«Запуск ракети був проведений близько 5.00 за місцевим часом зі східного узбережжя країни», - сказав прес-секретар Міноборони КНДР.

Читайте такожУ Північній Кореї денну норму їжі скоротили до 410 грамів26 червня КНДР провела пуски трьох ракет малої дальності в акваторію Японського моря.

Пізніше стало відомо, що керував випробуванням нових керованих тактичних ракет лідер КНДР Кім Чен Ин. Він висловив задоволення результатами запусків, які, за його словами, «стали знаменною подією в справі зміцнення системи національної самооборони країни».