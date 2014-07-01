«Хамас» відповість за загибель ізраїльських підлітків – Нетаньягу
08:39, 01 липня 2014Світ
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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив бойовиків угруповання «Хамас» у вбивстві трьох ізраїльських підлітків і пообіцяв, що убивці будуть покарані.
REUTERS
Військові заявили 30 червня, що три ізраїльські підлітки, які зникли безвісти на Західному березі Йордану, мертві. Їхні тіла знайшли в районі міста Хеврон, неподалік від місця, де підлітки зникли 12 червня.
«Вони були викрадені і холоднокровно вбиті тваринами в людській подобі. «Хамас» несе відповідальність і заплатить за це», – цитує офіс Нетаньягу слова прем’єра, повідомляє Радіо Свобода.
Перзидент США Барак Обама виступив з заявою, в якій засуджує «безглуздий акт терору проти невинних молодих людей» і закликає до стриманості з усіх боків.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав убивство підлітків «мерзенною дією ворогів миру».
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