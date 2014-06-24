Обама заявив, що зацікавлений в діалозі з Путіним - ЗМІ
21:28, 24 червня 2014Політика
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Президент США Барак Обама зацікавлений підтримувати діалог зі своїм російським колегою Володимиром Путіним з усіх питань, в тому числі по Україні.
REUTERS
Про це заявив журналістам представник Білого дому Джош Ернест.
"Президент зацікавлений у відкритому і діловому діалозі зпрезидентом Путіним, незважаючи на наявні розбіжності", - сказав Ернест, повідомляє РИА Новости.
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За його словами, Обама, поза сумнівом, визнає законні інтереси Росії на Україні, але в той же час закликає всі сторони поважати суверенітет і територіальну цілісність України.
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