Екс-президента Франції Саркозі затримано - ЗМІ

Саркозі, як стало відомо з юридичних джерел, поміщений під варту. Це перший випадок у сучасній Франції, коли під вартою перебуває колишній президент країни, повідомляють РИА Новости.

Такий режим передбачає затримання на 24 години і в подальшому може бути продовжений один раз на такий же термін.Читайте такожУ Франції показали інтерв'ю Каддафі про фінансування кампанії Саркозі

Агентство повідомляє, що Саркозі проходить по справі, по якій йому можуть бути представлені звинувачення за статтею "Торгівля впливом", тобто в наданні впливу на посадову особу з метою здійснення останнім за винагороду певних дій.

Колишній президент Франції потрапив під приціл слідчих органів при розслідуванні можливого фінансування його передвиборної кампанії колишнім лідером Лівії Муамаром Каддафі. У ході прослуховування телефонних розмов Саркозі слідчі несподівано вийшли на важливі дані, які стосуються іншій справі, за якою раніше проходив Саркозі, - справі мільярдерки Лілліан Беттанкур. Вона підозрювалася в тому, що нелегально виділяла великі кошти на передвиборну кампанію Саркозі.