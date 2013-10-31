ЗМІ: Олланд збирав компромат на оточення Саркозі
Адміністрація президента Франції Франсуа Олланда збирала компрометуючі дані на оточення його попередника Ніколя Саркозі
Адміністрація президента Франції Франсуа Олланда збирала компрометуючі дані на оточення його попередника Ніколя Саркозі. Про це пише Лента.ру з посиланням на видання Valeurs Actuelles.
За словами співробітника Єлисейського палацу Бернара Муенкеля (Bernard Muenkel), який раніше відповідав за телекомунікації та техніку, операція почалася в квітні 2013 року. Йому видали список осіб з оточення Саркозі і побажали вивчити матеріали, що їх стосуються, які зберігаються в електронному архіві попередньої адміністрації. У тому числі необхідно було знайти їх конфіденційні листи і комп'ютерні документи. Коли Муенкель відмовився, його понизили на посаді.
Серед фігурантів «чорного списку» була, зокрема, глава Міжнародного валютного фонду Крістіан Лагард, яка в 2007-2011 роках при Саркозі займала пост міністра фінансів. У травні 2013 року вона отримала статус «контрольованого свідка» у справі про передбачувану незаконну виплату державних коштів бізнесмену Бернару Тапі. Звинувачення самій Лагард так і не були пред'явлені.
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У списку осіб, які цікавили Єлисейський палац, був і сам Бернар Тапі. Він підтримував Саркозі в ході його виборчої кампанії. У червні 2013 року Тапі був заарештували, йому офіційно були пред'явлені звинувачення в незаконному отриманні коштів.
У Єлисейському палаці звинувачення у пошуці компромату заперечують, пише The Times. В адміністрації пояснили, що діяли «суворо в рамках закону».
Франсуа Олланд переміг Ніколя Саркозі в другому турі президентських виборів, що відбувся 6 травня 2012 року. Кандидат-соціаліст набрав близько 52 відсотків голосів, у той час як чинний президент - 48. Проте з часом невдоволення Олландом стало наростати, і в жовтні 2013 року в нього був зафіксований рекордно низький рейтинг довіри для президента - 26 відсотків. Саркозі, віддалився від політичного життя, став фігурантом декількох кримінальних справ. Проте в жовтені 2013 року прокуратура дала згоду на закриття основної справи стосовно нього, що стосувалося незаконного фінансування його виборчої кампанії.