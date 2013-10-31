ЗМІ: Олланд збирав компромат на оточення Саркозі

Адміністрація президента Франції Франсуа Олланда збирала компрометуючі дані на оточення його попередника Ніколя Саркозі. Про це пише Лента.ру з посиланням на видання Valeurs Actuelles.

За словами співробітника Єлисейського палацу Бернара Муенкеля (Bernard Muenkel), який раніше відповідав за телекомунікації та техніку, операція почалася в квітні 2013 року. Йому видали список осіб з оточення Саркозі і побажали вивчити матеріали, що їх стосуються, які зберігаються в електронному архіві попередньої адміністрації. У тому числі необхідно було знайти їх конфіденційні листи і комп'ютерні документи. Коли Муенкель відмовився, його понизили на посаді.

Серед фігурантів «чорного списку» була, зокрема, глава Міжнародного валютного фонду Крістіан Лагард, яка в 2007-2011 роках при Саркозі займала пост міністра фінансів. У травні 2013 року вона отримала статус «контрольованого свідка» у справі про передбачувану незаконну виплату державних коштів бізнесмену Бернару Тапі. Звинувачення самій Лагард так і не були пред'явлені.

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У списку осіб, які цікавили Єлисейський палац, був і сам Бернар Тапі. Він підтримував Саркозі в ході його виборчої кампанії. У червні 2013 року Тапі був заарештували, йому офіційно були пред'явлені звинувачення в незаконному отриманні коштів.

У Єлисейському палаці звинувачення у пошуці компромату заперечують, пише The Times. В адміністрації пояснили, що діяли «суворо в рамках закону».

Франсуа Олланд переміг Ніколя Саркозі в другому турі президентських виборів, що відбувся 6 травня 2012 року. Кандидат-соціаліст набрав близько 52 відсотків голосів, у той час як чинний президент - 48. Проте з часом невдоволення Олландом стало наростати, і в жовтні 2013 року в нього був зафіксований рекордно низький рейтинг довіри для президента - 26 відсотків. Саркозі, віддалився від політичного життя, став фігурантом декількох кримінальних справ. Проте в жовтені 2013 року прокуратура дала згоду на закриття основної справи стосовно нього, що стосувалося незаконного фінансування його виборчої кампанії.