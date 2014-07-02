КНДР знову провела пуски ракет малої дальності у бік Японського моря - ЗМІ
07:13, 02 липня 2014Світ
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КНДР здійснила черговий пуск двох ракет зі східного узбережжя півострова в напрямку Японського моря, передає південнокорейське агентство Ренхап з посиланням на представників військового командування країни.
КНДР здійснила чергові пуск двох ракет / Гроші
Пуски були зроблені близько 06.50 і 08.00 за місцевим часом з району поблизу міста Вонсан на східному узбережжі КНДР.
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Дальність польоту ракет склала близько 180 кілометрів. Не виключається, що це були ракети калібру 300 міліметрів, що запускаються з допомогою реактивних систем залпового вогню типу KN-09, повідомляє РИА Новости.
Це випробування стало третім за рахунком за останній тиждень. Минулої неділі КНДР також здійснила запуск двох балістичних ракет малої дальності в районі Вонсана у бік Японського моря. За кілька днів до цього КНДР запустила в Японське море три ракети малої дальності.
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