КНДР знову провела пуски ракет малої дальності у бік Японського моря - ЗМІ

Пуски були зроблені близько 06.50 і 08.00 за місцевим часом з району поблизу міста Вонсан на східному узбережжі КНДР.

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Дальність польоту ракет склала близько 180 кілометрів. Не виключається, що це були ракети калібру 300 міліметрів, що запускаються з допомогою реактивних систем залпового вогню типу KN-09, повідомляє РИА Новости.

Це випробування стало третім за рахунком за останній тиждень. Минулої неділі КНДР також здійснила запуск двох балістичних ракет малої дальності в районі Вонсана у бік Японського моря. За кілька днів до цього КНДР запустила в Японське море три ракети малої дальності.