Ізраїль атакував 15 цілей у секторі Газа у відповідь на палестинський обстріл

Обстріл залишив південний ізраїльське місто Сдерот без електрики, але ніхто не постраждав. «Родина, на щастя, була у бомбосховищі», - написав офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер в блозі мікроповідомлень Twitter.

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Всього, за підрахунками військових, за останню добу бойовики випустили по Ізраїлю понад 20 ракет і мінометних снарядів, повідомляє РИА Новости.

«У відповідь на більш ніж 20 ракет, які були випущені по Ізраїлю з середи, ВПС нанесли точкові удари по 15 цілям (правлячого в секторі Газа руху) ХАМАС, включаючи замасковані ракетні пускові установки, склади зброї та об'єкти терористичної активності», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Дані про вбитих чи поранених з палестинської сторони поки не надходили. Напередодні ізраїльська авіація атакувала район, звідки бойовики вели мінометний обстріл, а система ПРО «Залізний купол» перехопила ракету над 100-тисячним Ашкелон - великим містом на півдні країни.

Раніше на цьому тижні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попереджав ХАМАС про можливості розширення дій армії в секторі Газа в разі продовження ракетного обстрілу. Обмін ударами триває останні три тижні - паралельно з масштабною ізраїльської операцією на Західному березі річки Йордан. Там тисячі силовиків шукають вбивць трьох учнів єврейських релігійних шкіл. У їх викраденні і загибелі влада Ізраїлю звинувачує ХАМАС.