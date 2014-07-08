Армія Ізраїлю отримала дозвіл на призов до 40 тис. резервістів

У понеділок на військову службу вже були призвані 1,5 тис. резервістів для забезпечення безпеки в прикордонних з сектором Газа районах та попередження проникнення палестинських бойовиків на ізраїльську територію в ході розпочатої минулої ночі військової операції «Рубіж оборони», повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на джерело в структурах безпеки Ізраїлю.

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В даний час операція знаходиться у фазі ударів з моря і повітря по позиціях терористів у секторі Газа. За 12 годин операції ВПС і ВМС Ізраїлю завдали ударів по 90 об'єктах у секторі Газа і здійснили операцію по точковій ліквідації командира спецназу «Хамас».