Над Тель-Авівом перехопили випущену з Сектора Газа ракету
20:02, 08 липня 2014Світ
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Це перша спроба бойовиків обстріляти одне з найбільших міст країни з листопада 2012 року.
REUTERS
Ізраїльська армія перехопила над Тель-Авівом палестинську ракету, випущену з Сектора Газа, повідомив РИА Новости представник поліції.
Це перша спроба бойовиків обстріляти одне з найбільших міст країни з листопада 2012 року.
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"Було здійснено перехоплення (ракети) над Тель-Авівом", - сказав співбесідник агентства.
Ракету збила батарея ПРО "Залізний купол".
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