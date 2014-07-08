Над Тель-Авівом перехопили випущену з Сектора Газа ракету

Це перша спроба бойовиків обстріляти одне з найбільших міст країни з листопада 2012 року.

Ізраїльська армія перехопила над Тель-Авівом палестинську ракету, випущену з Сектора Газа, повідомив РИА Новости представник поліції. Це перша спроба бойовиків обстріляти одне з найбільших міст країни з листопада 2012 року. Читайте такожАрмія Ізраїлю отримала дозвіл на призов до 40 тис. резервістів "Було здійснено перехоплення (ракети) над Тель-Авівом", - сказав співбесідник агентства. Ракету збила батарея ПРО "Залізний купол".

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