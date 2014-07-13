За п'ять днів із Сектора Гази по території Ізраїлю випустили 809 ракет - ЗМІ

Бойовики угруповання ХАМАС за п'ять днів випустили по території Ізраїлю 809 ракет. Такі дані опублікувала у своєму "Твіттері" Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє ИТАР-ТАСС.

Бойовики " ХАМАС " узяли на себе відповідальність за обстріл Ізраїлю з території Лівану

Як раніше повідомила газета "Гаарец", у відповідь на ракетні обстріли спецназ ВМС Ізраїлю провів 13 липня спецоперацію в Секторі Гази. За даними ЦАХАЛ, операція, метою якої було знищення позиції для запуску ракет, завершилася успішно.

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В ході рейду зав'язалася перестрілка з бойовиками ХАМАС, чотири спецназівця отримали легкі поранення. Вони доставлені в госпіталі Ізраїлю.

Як повідомляє з посиланням на ізраїльську владу американський телеканал NBC, 13 липня почнеться евакуація з Сектора Гази місцевих жителів, які мають іноземне громадянство. Всього протягом двох-трьох днів передбачається евакуювати близько 800 осіб, в тому числі приблизно 300 громадян США.

За п'ять діб ізраїльської військової операції Protective Edge в Секторі Гази загинули близько 160 палестинців, більше тисячі отримали поранення.

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В суботу ввечері в результаті ізраїльського авіаудару по будинку начальника поліції Сектора Гази, представника ісламського руху ХАМАС Ісама аль-Батша єдиноразово загинула найбільша кількість палестинців за час проведеної операції ізраїльської армії. Медичні служби Сектора підтвердили загибель 15 осіб.